События

10:23 04.10.2020

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., инфицированных более 34,7 млн человек

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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., инфицированных более 34,7 млн человек

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 8:00 по Киеву воскресенья достигло 1 млн 31 тыс. 576, увеличившись за сутки на 3 тыс. 573 человека, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро воскресенья, число инфицированных в мире составило 36 млн 797 тыс. 492 против 34 млн 582 тыс. 924 суками ранее, излечились 24 млн 168 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 379 тыс. 711 заразившихся, скончались 209 тыс. 335 человек, вылечились почти 2,9 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 549 тыс.373 заболевших при 101 тыс.782 случаях летального исхода и более 5,5 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 880 тыс. 523. Умерли 145 тыс.388, вылечены 4.32 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил 133,2 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 646 человек, Индии - 74, Бразилии - 686.

Теги: #коронавирус #мир #зараженные
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