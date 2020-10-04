Пропуск через КПВВ "Станица Луганская" в воскресенье осуществляться не будет, осуществляются восстановительные работы

Пропуск через КПВВ "Станица Луганская" в воскресенье, 4 октября, осуществляться не будет в связи с восстановительными работами и мониторингом ситуации по очагам тления у территории КПВВ, сообщили в пресс-службе Станично-Луганской РГА.

"Сегодня в воскресенье, 4 октября, КПВВ "Станица Луганская" осуществлять пропуск граждан с / на оккупированную территорию не будет", – говорится в сообщении на странице РГА в Фейсбук, со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В информации подчеркивается, что на КПВВ осуществляются восстановительные работы и мониторинг ситуации по очагам тления у территории КПВВ.