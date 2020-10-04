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09:04 04.10.2020

В Украине число заболевших covid-19 за сутки вновь превысило 4 тысячи - 4 140 человек

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В Украине число заболевших covid-19 за сутки вновь превысило 4 тысячи - 4 140 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 140 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровело – 1 370, а умерло за сутки 44 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 3 октября, сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 4 661 случае, 2 октября, сообщалось о 4 633 случаях, 1 октября было 4 069 случаев, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 226 462 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 397 человека, выздоровели – 100 107.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 121 958 человек, что на 2 726 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (414), Киеве (407) и Донецкой области (323).

Теги: #статистика #коронавирус
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