В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек - СНБО

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 140 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, умерли за сутки 44 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 3 октября, сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 4 661 случае, 2 октября, сообщалось о 4 633 случаях, 1 октября было 4 069 случаев, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130.