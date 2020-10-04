На Луганщине продолжается тушение 6 основных очагов пожаров, 5 из которых локализованы

Состоянием на утро воскресенья, 4 октября, на территории Луганской области продолжается тушение 6 основных очагов пожаров, 5 из которых локализованы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 4 октября продолжается тушение 6 основных очагов, из которых 5 очагов локализованы. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га. Авиацией ДСНС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сброса (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сбросы (1 тыс. 150 тонн воды)", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в воскресенье.

Подчеркивается, что в 19.30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидирован.

Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.

"Работы проводятся в круглосуточном режиме", – констатировали в ГСЧС.