События

08:24 04.10.2020

На Луганщине продолжается тушение 6 основных очагов пожаров, 5 из которых локализованы

1 мин читать

Состоянием на утро воскресенья, 4 октября, на территории Луганской области продолжается тушение 6 основных очагов пожаров, 5 из которых локализованы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 4 октября продолжается тушение 6 основных очагов, из которых 5 очагов локализованы. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га. Авиацией ДСНС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сброса (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сбросы (1 тыс. 150 тонн воды)", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в воскресенье.

Подчеркивается, что в 19.30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидирован.

Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.

"Работы проводятся в круглосуточном режиме", – констатировали в ГСЧС.

Теги: #пожары #луганская #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:39 04.10.2020
В Молдове зарегистрировано 872 новых случая COVID-19, девять пациентов скончались

В Молдове зарегистрировано 872 новых случая COVID-19, девять пациентов скончались

01:19 04.10.2020
В Станично-Луганском районе продолжается локализация и ликвидация очагов горения, угроз населенным пунктам нет

В Станично-Луганском районе продолжается локализация и ликвидация очагов горения, угроз населенным пунктам нет

21:25 03.10.2020
В Луганской области авиация ГСЧС в субботу сбросила более 500 т воды

В Луганской области авиация ГСЧС в субботу сбросила более 500 т воды

22:48 02.10.2020
В Луганской области авиация ГСЧС сбросила почти 650 т воды

В Луганской области авиация ГСЧС сбросила почти 650 т воды

16:28 02.10.2020
Полиция Луганской области сообщает о 7 погибших при пожарах, 4 человека считаются без вести пропавшими

Полиция Луганской области сообщает о 7 погибших при пожарах, 4 человека считаются без вести пропавшими

08:06 02.10.2020
В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

22:06 01.10.2020
Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

20:59 01.10.2020
Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области сразу после получения расчетов от ОГА - Шмыгаль

20:25 01.10.2020
Основные версии пожаров в Луганской области: обстрелы боевиками, поджог, самовозгорание и неосторожное обращение с огнем – следствие

Основные версии пожаров в Луганской области: обстрелы боевиками, поджог, самовозгорание и неосторожное обращение с огнем – следствие

20:12 01.10.2020
Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине число заболевших covid-19 за сутки вновь превысило 4 тысячи - 4 140 человек

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек - СНБО

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Ермак: решение о новом члене делегации в ТКГ вместо Фокина будет принимать Кравчук и это пока не актуально, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась

Ермак: ТКГ – это консультационная площадка, принимаемые там решения и озвучиваемые идеи не несут политических обязательств для Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине число заболевших covid-19 за сутки вновь превысило 4 тысячи - 4 140 человек

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек - СНБО

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Лечащий врач Трампа оценивает состояние президента США с "осторожным оптимизмом"

SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Зеленский наградил работников Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой

Ермак: монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг президента Зеленского

Ермак: мы давно знакомы с Тищенко, но я его не лоббирую и не продвигаю

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

Ермак считает, что Украина подготовлена ко второй волне COVID-19 и ситуация находится под контролем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА