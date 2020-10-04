Лечащий врач Трампа оценивает состояние президента США с "осторожным оптимизмом"

С достаточной долей оптимизма оценил состояние заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа его лечащий врач Шон Конли, сообщают американские СМИ.

По словам Конли, состояние Трампа улучшается, повышенной температуры нет. Президент "провел большую часть дня, занимаясь делами, и без труда передвигался по медицинскому кабинету", отметил врач.

Хотя команда специалистов, наблюдающая Трампа, настроена "осторожно оптимистично", опасность пока полностью не ликвидирована, сказал Конли.

Сам Трамп, который проходит курс лечения в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявил, что рассчитывает быстро вернуться к полноценной работе.

"Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше", - сказал он в видеообращении, опубликованном в твиттере.

Он отметил: "Мне нужно вернуться (к полноценной работе - ИФ), потому что нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить", - сказал президент США.

"Я думаю, что скоро вернусь", - добавил он, подчеркнув, что рассчитывает ударно завершить предвыборную кампанию.