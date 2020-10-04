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05:34 04.10.2020

SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

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SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX в предстоящий понедельник планирует совершить очередную попытку запуска на орбиту тяжелой ракеты-носитель Falcon 9 с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск 13-й по счету группы интернет-спутников Starlink планируется 5 октября в 07:51 по времени Восточного побережья СЩА (14:51 по Киеву) со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже пятая попытка вывести данные спутники на орбиту с середины сентября. Они откладывались из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий. В ходе последней попытки 1 октября запуск был отменен за 18 секунд до старта из-за показаний одного из датчиков наземных систем.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была успешно запущена 3 сентября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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