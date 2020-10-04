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04:17 04.10.2020

Зеленский наградил работников Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой

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Зеленский наградил работников Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 120-летия со дня основания Львовского нашонального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой подписал указ о награждении государственными наградами работников театра.

Соответствующий указ №419/2020 от 2 октября опубликован на сайте главы государства.

Так, за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю 120-летия со дня основания Львовского нашонального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой награждаются:

Почетным званием "Народный артист Украины": солистка оперы, ведущий мастер сцены Наталья Дацько, солистка оперы Любовь Качала, дирижер Мирон Юсипович.

Почетным званием "Заслуженный артист Украины": солистка оперы Людмила Осташ, дирижер-постановщик Ирина Стасишин.

Почетным званием "Заслуженный работник культуры Украины": заведующий художественно-постановочной частью Игорь Огренди, директор-распорядитель Андрей Митроган.

Теги: #указ #львовский_театр #награды
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