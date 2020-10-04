В Станично-Луганском районе продолжается локализация и ликвидация очагов горения, угроз населенным пунктам нет

Состоянием на вечер субботы в Станично-Луганском районе Луганской области продолжается локализация и ликвидация очагов горения, в том числе тяжелой военной техникой, угроз населенным пунктам нет, сообщили в Станично-Луганской Райгосадминистрации.

"Продолжается локализация и ликвидация очагов горения леса, сухой травы и камыша. Основными очагами горения остаются лесной массив возле поселка Ольховое, села Песчаное и территория вдоль Северского Донца… Все эвакуированные жители сел, где была угроза возгорания жилых домов, вернулись в свои дома", – сказано в сообщении на странице РГА в Фейсбуке в субботу вечером.

Отмечается, что у поселка Ольховое, на ликвидации пожаров, продолжает работать тяжелая военная техника.

"Ситуация полностью контролируется. Угроз населенным пунктам нет. Продолжается ротация личного состава ГСЧС и Государственной лесной охраны", – подчеркнули в РГА.

Также отмечено, что продолжает работать пункт обогрева, который развернут в районном доме культуры. "В связи с вынужденной, временной остановкой работы КПВВ вечером в пункт обогрева обращается около 40 человек, они дополнительно окружены заботой волонтеров", –сказано в информации.