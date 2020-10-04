Ермак: монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг президента Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что подавляющее большинство людей в партии "Слуга народа" по-прежнему воспринимают в качестве лидера и ориентируются на президента Украины Владимира Зеленского.

"Эта партия пришла к власти, потому что президентом стал Владимир Зеленский. Для этой партии, для каждого ее члена по-прежнему человеком, лидером является президент Зеленский. Они по-прежнему на сто процентов доверяют этому человеку. И он сегодня является тем человеком, вокруг которого существует монолитность этой партии. Поэтому любые разговоры, которые иногда мы слышим… Ну есть у людей немного потеря связи с реальностью, которые говорят, кто кому что сделал и кто кому помог. Есть украинское общество и есть один человек, которому поверили эти люди, которые собрались в партию "Слуга народа" и которая сформировала большинство", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Ермак отметил, что тем, кто этого не понимает, напоминает об этом большинство других людей. "Но никто сегодня не отменял испытание медными трубами, славой, искушениями", - добавил он.

Руководитель ОП порекомендовал депутатам больше ездить регионами, послушать, кому верят люди. "Но я уверен, общаясь с депутатами, что подавляюще большинство не потеряло эту реальность", - указал он.