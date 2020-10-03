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23:58 03.10.2020

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

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Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что не видит вероятности переноса местных выборов в стране из-за роста заболеваемости COVID-19 и это не обсуждается.

      "Думаю, нет. Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, отвечая на вопрос о возможности переноса местных выборов из-за усиления пандемии.

Теги: #перенос #выборы #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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