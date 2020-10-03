Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что не видит вероятности переноса местных выборов в стране из-за роста заболеваемости COVID-19 и это не обсуждается.

"Думаю, нет. Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, отвечая на вопрос о возможности переноса местных выборов из-за усиления пандемии.