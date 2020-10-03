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23:56 03.10.2020

Ермак считает, что Украина подготовлена ко второй волне COVID-19 и ситуация находится под контролем

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Ермак считает, что Украина подготовлена ко второй волне COVID-19 и ситуация находится под контролем

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Украина подготовлена ко второй волне пандемии COVID-19 и ситуация находится под контролем.

      "Я не могу сказать, что мы не подготовлены. На сегодняшний день я считаю, что абсолютно ситуация находится под контролем. Естественно, мы наблюдаем. Мы делаем рекордное количество тестов. В том числе, с этим связан такой рост, мы ничего не скрываем", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

      Ермак отметил, что практически ежедневно проходят селекторные совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского, где участвуют практически все топ-чиновники страны, часто проходят встречи с главами ОГА, президент много ездит по стране, посещает медицинские учреждения, слушает отчеты глав ОГА, профильных врачей.

      Руководитель ОП также считает, что некоторые местные чиновники, гонясь за быстрыми политическими дивидендами, забыли, что жизнь человека – самое дорогое. "Плюс было лето, люди немного расслабились. А осенью всегда идет рост инфекционных заболеваний, грипп. Но я уверен, что мы пройдем это, мы не расслабляемся ни на минуту. Если возникают какие-то проблемы, то сразу находятся их решения", - подчеркнул он.

      Ермак указал, что второй волны пандемии COVID-19 не удалось избежать никому в этом мире. "Кто бы что ни говорил, сегодня вторая волна наблюдается практически во всех странах. Есть разные тенденции, причем в некоторых странах, где была очень трагическая ситуация при первой волне, к большому сожалению, повторяется и на второй волне", - сказал он.

Теги: #коронавирус #готовность #волна
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