Ермак: мирный план Украины по Донбассу на столе, осталось только получить ответ от визави

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что план мирного урегулирования Украины по Донбассу "лежит на столе", и ни у кого из международных партнеров не возникает сомнений в отношении позиции Украины.

"Одно из больших достижений за этот год – это то, что ни у кого среди наших международных партнеров не возникает вопросов к украинской позиции. И сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи. Удалось так выстроить атмосферу в переговорном процессе, как в Минске, так и в Нормандском формате, когда ни у кого в этом не возникает сомнений. Осталось только получить ответ от наших визави", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Ермак указал, что можно уточнять какие-то детали этого мирного плана, но если есть реальное желание завершить войну, то его можно четко очертить в сроках и закончить войну. "Если нет, то скажите громко об этом все, что вы не хотите прекращения войны в Украине", - заявил он.

Руководитель Офиса президента отметил, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции, и если внимательно изучить последние, то там есть ответы на все вопросы.

"Достаточно сказать, что да, Украина должна вернуть свою территорию, Украина забирает контроль над государственной границей, и на демилитаризованной зоне проходят демократические выборы", - указал он.