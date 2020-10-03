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22:31 03.10.2020

Премьер Армении: вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Карабах может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ

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Премьер Армении: вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Карабах может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах может быть поднят в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

"Могут быть обсуждены в более широком контексте - в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян в интервью телеканалу "Аль-Джазира", отвечая на вопрос касательно позиции Армении относительно присутствия миротворцев в непризнанной НКР.

Теги: #обсуждение #миротворцы #армения #карабах
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