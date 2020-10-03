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22:10 03.10.2020

Ермак: решение о новом члене делегации в ТКГ вместо Фокина будет принимать Кравчук и это пока не актуально, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что решение о возможном новом члене украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Витольда Фокина будет принимать глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

"Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал: "Ну если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов".

Теги: #ткг #тищенко #кандидатура
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