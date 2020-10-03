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21:50 03.10.2020

Ермак: ТКГ – это консультационная площадка, принимаемые там решения и озвучиваемые идеи не несут политических обязательств для Украины

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Ермак: ТКГ – это консультационная площадка, принимаемые там решения и озвучиваемые идеи не несут политических обязательств для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой, а принимаемые там решения и озвучиваемые идеи не несут прямых политических обязательств для Украины.

      "ТКГ – это консультационная площадка. Это не представительство государства, соответственно никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина. Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые могут эти решения уже юридически и политически принимать", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

      Ермак отметил, что члены украинской делегации в ТКГ не получают таких директив, которые получают делегации, выезжающие на официальные переговоры, представляя Украины. "Это позиция, которая перед очередным заседанием ТКГ и ее подгрупп, обсуждается составом ТКГ. В случае необходимости они обращаются за консультациями в МИД, СБУ, в Офис президента. Но ключевым человеком, который сегодня формирует позицию украинской делегации, является Леонид Кравчук, и его заместитель Алексей Резников", - пояснил он.

      По его словам, не стоит переоценивать высказывания и какие-то промежуточные идеи, которые возникают в рамках консультаций в ТКГ.

      Комментируя отстранение первого премьер-министра Украины Витольда Фокина от работы в ТКГ, Ермак указал, что слова и заявления Фокина носили уже публичный характер и не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом Украины Владимиром Зеленским было принято такое решение.

      "Каждый человек имеет право на собственную позицию, но если эта позиция становится публичной, особенно в столь чувствительной и деликатной теме, безусловно, этому должны были дать оценку, и она была дана. Я считаю, что Витольд Павлович абсолютно адекватно оценил эту ситуацию. Как политик с большим опытом, он понимает, что его позиция, особенно которая стала публичной, если она идет вразрез с позицией делегации, даже если это было приукрашено СМИ, то это, безусловно, проблема. И думаю, что он достаточно адекватно отнесся к данной ситуации", - отметил руководитель ОП.

      Ермак также сообщил, что при первоначальном общении с Фокиным подобные заявления от него не звучали, иначе этот вопрос был бы поднят раньше и Фокин не был бы введен в состав ТКГ.

      Руководитель ОП указал, что решение о приглашении Фокина в ТКГ было "коллективным", и принималось с учетом того, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, начиная от шахтера, имеет достаточно большой управленческий и политический опыт.

      Ермак также подтвердил, что за все время работы в ТКГ Фокин ни разу не встречался с президентом Зеленским. "Вы знаете, в ТКГ работает большое количество людей. Безусловно, в силу своей занятости у президента не всегда есть возможность пообщаться со всеми, кто хотел бы пообщаться с президентом и лично от него услышать его позицию. Но постоянно происходят консультации с Леонидом Кравчуком, с господином Резников, со мной, безусловно. Как вы знаете, я не участвую в ТКГ, но, конечно, знаю, что там происходит. Я являюсь политическим советником, который работает в рамках Нормандского формата", - рассказал он.

Теги: #ткг #решения
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