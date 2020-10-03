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21:25 03.10.2020

В Луганской области авиация ГСЧС в субботу сбросила более 500 т воды

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В Луганской области авиация ГСЧС в субботу сбросила более 500 т воды

В течение суток субботы, 3 октября, авиация ГСЧС сбросила более 500 т воды, площадь пройденная огнем 7 основных ячеек составляет более 20 тыс. га, 11 человек погибло, 18 травмированы, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Авиацией ДСНС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сброса (504 тонны воды). В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 11 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Причина гибели 4 человек устанавливается", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пройденная огнем 7 основных ячеек составляет более 20 тыс. га. "Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта", – констатировали спасатели.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 15 м/с, температура воздуха до 23 градусов тепла.

Теги: #пожары #луганская #тушение
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