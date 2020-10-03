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20:58 03.10.2020

Алиев сообщил о взятии села Мадагиз азербайджанской армией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз.

"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он в субботу в своем твиттере.

Мадагиз - село у линии соприкоснования сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Накануне министерство обороны Азербайджана сообщало, что азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе.

 

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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