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20:22 03.10.2020

Во Львове мужчина пострадал от взрыва в квартире

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Во Львове мужчина пострадал от взрыва в квартире

Мужчина получил ожоги около 50 процентов тела в результате взрыва в квартире по улице Кульчицкой во Львове, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение о взрыве поступило в 16:48. Взрыв произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

Потерпевший госпитализирован.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, в квартире произошел взрыв неустановленного химвещества.

Огонь повредил мебель и домашние вещи.

По данным горсовета, трещин в доме не обнаружили.

Теги: #львов #пострадавший #взрыв
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