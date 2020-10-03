Во Львове мужчина пострадал от взрыва в квартире

Мужчина получил ожоги около 50 процентов тела в результате взрыва в квартире по улице Кульчицкой во Львове, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение о взрыве поступило в 16:48. Взрыв произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

Потерпевший госпитализирован.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, в квартире произошел взрыв неустановленного химвещества.

Огонь повредил мебель и домашние вещи.

По данным горсовета, трещин в доме не обнаружили.