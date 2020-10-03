Состояние заболевшего коронавирусом Трампа хорошее, он не испытывает трудностей с дыханием

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который ранее заразился коронавирусом, хорошее, заявил в субботу на брифинге лечащий врач президента Шон Конли.

"Этим утром у президента дела идут очень хорошо", - сказал он.

Он напомнил, что ранее рекомендовал в качестве меры предосторожности перевести президента в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

По словам врача, президенту не нужен медицинский кислород для дыхания, он не испытывает трудностей с дыханием или передвижением. Конли добавил, что сердце, почки и печень президента функционируют нормально, однако врачи внимательно следят за состоянием президента.

В пятницу стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Врачи решили, что президенту лучше провести несколько дней в госпитале под наблюдением специалистов. Супруга Трампа Мелания находится на карантине в Белом доме.

Позднее врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида прописали Трампу препарат Remdesivir. Кроме того, ранее его личный врач сообщил, что Трампу ввели экспериментальный препарат от Regeneron Pharmaceuticals, чтобы в организме появились антитела для борьбы против вируса. Кроме того, он принимает витамины, аспирин и ряд других препаратов.