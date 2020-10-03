Уже у трех американских сенаторов-республиканцев подтвержден коронавирус

У трех американских сенаторов-республиканцев диагностирован коронавирус COVID-19; если они не смогут присутствовать на публичных мероприятиях, то под вопросом окажется утверждение Эми Барретт на должность судьи Верховного суда, сообщает в субботу телеканал CNN.

Накануне стало известно об инфицировании вирусом сенаторов Тома Тиллиса и Майка Ли. В субботу поступила информация о болезни сенатора Рона Джонсона от штата Висконсин: он уже находился в карантине после контакта с носителем вируса, однако наличие COVID-19 показали лишь третьи анализы.

Между тем, у Джонсона симптомов болезни не наблюдается.

CNN отмечает, что если все три сенатора не смогут присутствовать на публичных мероприятиях, то под вопросом окажется утверждение Барретт на должность судьи Верховного суда, кандидатуру которой предложил президент США Дональд Трамп.

Трамп ранее предупреждал, что нацелен на то, чтобы процедура утверждения кандидата завершилась до президентских выборов 3 ноября 2020 года. Предполагается, что достаточное число республиканцев, удерживающих большинство в сенате, согласятся сделать это. В свою очередь, против назначения верховного судьи до выборов выступают сенаторы-демократы, а также некоторые республиканские сенаторы, представляющие штаты, в которых сильны позиции демократического электората.

Кандидат Трампа в случае утверждения заменит в суде скончавшуюся в сентябре Рут Гинзбург. При рассмотрении дел она придерживалась принципов, близких Демократической партии.

В свою очередь 48-летняя Эми Барретт - консервативная католичка, мать семерых детей. В частности, она крайне негативно относится к абортам - проблеме, которую считают чрезвычайно важной многие республиканцы.

В целом, до кончины Гинсбург в Верховном суде было пять судей, поддерживающих республиканцев, и четверо судей, близких по взглядам к демократам. Однако теперь, в случае одобрения кандидата Трампа, в суде окажутся шесть прореспубликанских судей и только трое - "судей-демократов".

Должность члена Верховного суда в США - пожизненная. Как правило, на нее назначают сравнительно молодых судей. Таким образом, у Трампа теперь есть возможность на долгие годы обеспечить такой состав суда, который будет трактовать законы так, как это считают правильным именно республиканцы.

Эксперты полагают, что, таким образом, назначение еще одного "республиканского" судьи - не менее важное событие, чем, к примеру, даже президентские выборы.