События

17:41 03.10.2020

В Соломенском районе Киева убили администратора продуктового магазина

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В Соломенском районе Киева убили администратора продуктового магазина

Полицейские столицы устанавливают обстоятельства убийства в Соломенском районе 35-летней женщины, администратора продуктового магазина, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в складском помещении продуктового магазина на проспекте Отрадном он обнаружил женщину с ножевыми ранениями. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и врачи для установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что в помещение магазина зашел неизвестный мужчина и нанес женщине ножевые ранения. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного преступления.

Теги: #киев #убийство
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