Заболевший COVID-19 Порошенко госпитализирован в одну из киевских больниц

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, заболевший COVID-19, госпитализирован в одну из киевских больниц, также коронавирус подтвержден у дочери, сообщила супруга Марина Порошенко.

"Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала Марина Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице "Европейской солидарности" в Фейсбуке.

Она также отметила, что ситуация в больницах она очень плохая: в больницах не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.

"Но сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 29 сентября пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.