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15:20 03.10.2020

Российские наемники один раз нарушили режим тишины вблизи Марьинки

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Российские наемники один раз нарушили режим тишины вблизи Марьинки

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщил спикер Минобороны капитан Юлия Шевченко в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, около 5 часов утра враг провоцировал украинских воинов неприцельно выстрелами вблизи Марьинки, на этом участке зафиксировано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Теги: #оос
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