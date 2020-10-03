В Рени неизвестный устроил стрельбу на улице

В г. Рени Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, в результате которой огнестрельное ранение получил 50-летний местный житель.

Как сообщает отдел полиции коммуникации Одесской области, сообщение о раненом мужчине поступило в полицию в пятницу около 21:00 от врачей.

Так, на место происшествия была направлены следственно-оперативная группа районного отдела полиции в г.Рени.

"Предварительно установлено, что огнестрельные ранения из неустановленного оружия пострадавший получил на улице от неизвестного", - говорится в сообщении.

Сейчас личность злоумышленника устанавливается, принимаются меры для его задержания.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

По данным источников местного интернет-издания "Думская", в Одесской области покушались на известного криминального "авторитета". Пострадавший - Виталий Варивода по прозвищу "Кипяток".