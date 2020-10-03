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12:58 03.10.2020

В Украине более 16 тыс. человек госпитализированы с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19, заполнено 53,9% койко-мест - Степанов

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В Украине более 16 тыс. человек госпитализированы с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19, заполнено 53,9% койко-мест - Степанов

В Украине 16 тыс. 76 человек госпитализированы с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19, всего заполнено 53,9% койко-мест, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как рассказал министр на брифинге в субботу утром, за прошедшие сутки в Укриане установлен антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19: 4 661 человек, из них 228 детей и 246 медработников, госпитализированы при этом 877 человек.

"92 летальных случая, что является рекордным показателем с начала пандемии, выздоровели 2 146 человек", - добавил Степанов

Он отметил, что на сегодняшний день в больницах находятся 16 076 больных с подтвержденным диагнозом и пациентов с подозрением на COVID-19. Из 29 827 койко-мест, отведенных для больных с коронавирусной инфекцией, пока что заполнено 53,9%.

"В стране наблюдается рост числа пациентов с тяжелым течением болезни", - подчеркнул министр.

Кроме того, министр обратился к уполномоченным контролирующих органов усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей.

Теги: #коронавирус #степанов
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