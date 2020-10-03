События

12:31 03.10.2020

Экспериментальный препарат, который получил заболевший COVID-19 Трамп, является одним из наиболее перспективных - профессор

2 мин читать
Экспериментальный препарат, который получил заболевший COVID-19 Трамп, является одним из наиболее перспективных - профессор

Экспериментальный препарат REGN-COV2, который дали заболевшему коронавирусом COVID-19 президенту США Дональду Трампу, входит в число наиболее многообещающих лекарств от этой болезни, заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби.

"В лаборатории в культурах клеток (у этого препарата - ИФ) был очень сильный эффект против вируса... так что возможно, среди доступных лекарств это один из наиболее многообещающих", - приводит издание The Guardian слова профессора, который участвует в программе RECOVERY - британских общенациональных испытаний методов лечения пациентов с тяжёлой формой коронавируса.

Он уточнил, что одна доза REGN-COV2, разработанного американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals, дает "продолжительную защиту" на период от четырех до шести недель, и это подходит для престарелых пациентов.

Профессор отметил, что REGN-COV2 уже получили 400 - 500 пациентов, и пока никаких данных об опасности препарата не поступало. Он добавил, что препарат отправят на следующей неделе еще в 30 - 40 больниц Великобритании.

В пятницу стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Врачи решили, что президенту лучше провести несколько дней в госпитале под наблюдением специалистов. Супруга Трампа Мелания находится на карантине в Белом доме.

Позднее врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида прописали Трампу препарат Remdesivir. Кроме того, ранее его личный врач сообщил, что Трампу ввели экспериментальный препарат от Regeneron Pharmaceuticals, чтобы в организме появились антитела для борьбы против вируса. Кроме того, он принимает витамины, аспирин и ряд других препаратов.

Теги: #коронавирус #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:15 03.10.2020
В ВСУ за сутки 85 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки 85 новых случаев заболевания COVID-19

11:08 03.10.2020
Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

10:31 03.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34,5 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34,5 млн человек

10:27 03.10.2020
У руководителя предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

У руководителя предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

09:27 03.10.2020
В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4 661 человек, умерли 92 пациента

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4 661 человек, умерли 92 пациента

03:04 03.10.2020
Трамп несколько дней проведёт в военно-медицинском центре, откуда продолжит работать

Трамп несколько дней проведёт в военно-медицинском центре, откуда продолжит работать

21:06 02.10.2020
Во Франции за сутки выявили более 12 тыс. заражений COVID-19, что ниже предыдущих показателей

Во Франции за сутки выявили более 12 тыс. заражений COVID-19, что ниже предыдущих показателей

20:23 02.10.2020
Зеленский пожелал Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Зеленский пожелал Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

20:07 02.10.2020
Кернес получил отрицательный тест на COVID-19, утверждает Фукс

Кернес получил отрицательный тест на COVID-19, утверждает Фукс

19:58 02.10.2020
"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4 661 человек, умерли 92 пациента

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" все электростанции Украины и требовал $1 млрд - полиция

Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

Высказывания Кучера о причине крушения Ан-26 - ложь и манипуляция, заявляют в командовании Воздушных cил

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Старт ракеты SpaceX со спутником GPS для ВВС США отменен за две секунды до старта

Honda покинет "Формулу-1" после сезона 2021г, чтобы сфокусироваться на разработке новых технологий

Проректор харьковского вуза требовал у предпринимателя 21 тысячу гривен за заключение договора на хранение имущества

В Житомирской области СБУ разоблачила преступную группировку на нелегальном экспорте древесины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА