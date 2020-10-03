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12:15 03.10.2020

В ВСУ за сутки 85 новых случаев заболевания COVID-19

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В ВСУ за сутки 85 новых случаев заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 85 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 698 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 2 429 человек, летальных случаев - 10. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 660 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Из 85 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 23 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 2 военнослужащих, Черкасский военный госпиталь - 11 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Староконстантиновская ЦРБ - 1 военнослужащий).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 62 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 661, при этом выздоровевших – 2 146, а умерли за сутки также рекордное количество - 92 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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