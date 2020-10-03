Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

В пункте пропуска "Выступовичи" пограничники Житомирского отряда и таможенники обнаружили в автомобиле украинца пистолет и более трех десятков изделий из серебра, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"34-летний житель Житомира на автомобиле "Хонда" украинской регистрации направлялся в Беларусь. Но при пересечении границы в ходе осмотра салона его автомобиля пограничники вместе с таможенниками обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль "ФОРТ-12 РМ". Кроме того, среди вещей мужчины также выявлено 32 изделия, предварительно, из серебра", - сказано в сообщении.

Так, на украинца составлен протокол о нарушении таможенных правил. Обнаруженное устройство, оцененное в 10 тыс. грн, и изделия изъяты сотрудниками таможенного поста. Сумма оценки изделий будет установлена после проведения экспертизы.