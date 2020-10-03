События

12:02 03.10.2020

Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

1 мин читать
Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

В пункте пропуска "Выступовичи" пограничники Житомирского отряда и таможенники обнаружили в автомобиле украинца пистолет и более трех десятков изделий из серебра, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"34-летний житель Житомира на автомобиле "Хонда" украинской регистрации направлялся в Беларусь. Но при пересечении границы в ходе осмотра салона его автомобиля пограничники вместе с таможенниками обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль "ФОРТ-12 РМ". Кроме того, среди вещей мужчины также выявлено 32 изделия, предварительно, из серебра", - сказано в сообщении.

Так, на украинца составлен протокол о нарушении таможенных правил. Обнаруженное устройство, оцененное в 10 тыс. грн, и изделия изъяты сотрудниками таможенного поста. Сумма оценки изделий будет установлена после проведения экспертизы.

Теги: #кпп #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 03.10.2020
Штаб Тихановской анонсировал ее встречи с руководством Германии на следующей неделе

Штаб Тихановской анонсировал ее встречи с руководством Германии на следующей неделе

00:37 03.10.2020
США продолжат принимать меры в отношении тех, кто подрывает демократию в Беларуси

США продолжат принимать меры в отношении тех, кто подрывает демократию в Беларуси

20:11 02.10.2020
Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

19:03 02.10.2020
Минфин США ввел санкции против восьми белорусских официальных лиц

Минфин США ввел санкции против восьми белорусских официальных лиц

17:32 02.10.2020
ЕС утвердил санкции против Беларуси

ЕС утвердил санкции против Беларуси

19:29 01.10.2020
В Беларуси отстранили от участия в чемпионате команду, отказавшуюся выходить на матч из-за ареста баскетболистки Левченко

В Беларуси отстранили от участия в чемпионате команду, отказавшуюся выходить на матч из-за ареста баскетболистки Левченко

17:02 01.10.2020
МИД выразил протест Беларуси в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ

МИД выразил протест Беларуси в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ

20:45 30.09.2020
Молдова временно ограничила пропуск грузовиков в КПП "Паланка-Маяки-Удобное" из-за ремонта автодороги – Госпогранслужба Украины

Молдова временно ограничила пропуск грузовиков в КПП "Паланка-Маяки-Удобное" из-за ремонта автодороги – Госпогранслужба Украины

16:38 30.09.2020
Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

11:56 30.09.2020
После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4 661 человек, умерли 92 пациента

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспериментальный препарат, который получил заболевший COVID-19 Трамп, является одним из наиболее перспективных - профессор

В ВСУ за сутки 85 новых случаев заболевания COVID-19

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" все электростанции Украины и требовал $1 млрд - полиция

Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

Высказывания Кучера о причине крушения Ан-26 - ложь и манипуляция, заявляют в командовании Воздушных cил

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34,5 млн человек

У руководителя предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4 661 человек, умерли 92 пациента

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА