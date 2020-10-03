В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" все электростанции Украины и требовал $1 млрд - полиция

В Запорожье правоохранители задержали находящего в областной психиатрической больнице мужчину, который "заминировал" все электростанции Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 2 октября днем в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что заминированы все электростанции на территории Украины.

"При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному им адресу", - говорится в сообщении.

Так, в ходе осмотра Днепровской гидроэлектростанции информация о минировании не подтвердилась, взрывоопасных веществ и устройств обнаружено не было.

"Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о минировании предоставил житель города Васильевки 1974 года рождения, который в настоящее время находится в больнице. Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании", - отметили в полиции.

Противоправные действия злоумышленника квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Начато досудебное расследование.