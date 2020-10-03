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11:50 03.10.2020

Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

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Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

Погода в ближайшие дни в Украине будет теплой и преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье в южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на Левобережье 6-11°; днём 19-24°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 12-14°, днём 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 октября самая высокая температура воздуха днём была +28,0° в 1888г., самая низкая ночью -2,6° в 1910г.

В понедельник, 5 октября, также без осадков, лишь в западных областях местами небольшие дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье Чёрного моря до 17° (в восточных областях 3-8° тепла); днём 16-21°, в южной части местами и в западных областях 22-25°.

В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью 10-12°, днём 18-20°.

3 октября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 16-21°, в Днепре в пределах Киева 16°.

Теги: #погода #прогноз
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