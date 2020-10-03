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10:31 03.10.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34,5 млн человек

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34,5 млн человек

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 мск субботы достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

В США выявлено 7 млн 332 тыс. 201, скончались 208 тыс. 690 человек, вылечились 2млн 873 тыс. 369.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 473 тыс.544 заболевших при 100 тыс.842 случаях летального исхода и 5 млн 427 тыс. 706 поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 847 тыс. 092. Умерли 144 тыс.680, вылечены 4 млн.299 тыс. 659.

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Теги: #коронавирус
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