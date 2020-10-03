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10:27 03.10.2020

У руководителя предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

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У руководителя предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

Руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Билл Степьен сдал тест на коронавирус COVID-19, он оказался положительным, сообщают американские СМИ.

Степьен получил результаты в пятницу вечером, у него наблюдаются "слабые симптомы, похожие на грипп".

Он продолжит работу из дома.

Степьен сопровождал Трампа во вторник время поездки в Кливленд, где прошли первые президентские дебаты.

Кроме того, как сообщает телеканал CNN, он находился в непосредственной близости от советницы Трампа Хоуп Хикс, у которой ранее выявили коронавирус.

Он также принял участие в подготовительной сессии дебатов с бывшим советником Белого дома Келлиэн Конуэй, которая в пятницу сообщила, что тоже заболела COVID-19.

В пятницу Степьен сообщил, что мероприятия в рамках предвыборной кампании Трампа отложены или будут проведены в онлайн-формате.

Президент США в ночь на пятницу сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в своем твиттере.

CNN отмечает, что после этого ряд как минимум семь политиков-республиканцев и приближенных к Трампу лиц сообщили, что у них тоже диагностировали коронавирус.

Сам Трамп по рекомендации врачей на несколько дней отправлен в военно-медицинский центр Уолтера Рида, оттуда он продолжит работать.

Теги: #коронавирус #трамп
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