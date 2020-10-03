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09:27 03.10.2020

В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4 661 человек, умерли 92 пациента

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В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4 661 человек, умерли 92 пациента

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 661, при этом выздоровевших – 2 146, а умерли за сутки также рекордное количество - 92 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 2 октября, сообщалось о предыдущем максимальном показателе заболевания Covid-19 – 4 633 случая, 1 октября было 4 069 случаев, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 222 322 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 353 человек, выздоровели – 98 737.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 119 232 человека, что на 2 423 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (516), Киеве (441)и Одесской области (310).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4 916.

Теги: #коронавирус
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