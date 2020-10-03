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08:21 03.10.2020

Минобороны Армении сообщает о сбитом самолете ВС Азербайджана силами ПВО Карабаха

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Силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики на южном направлении в зоне карабахского конфликта сбили самолет ВС Азербайджана, сообщает в субботу пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Сегодня в 08:25 на южном направлении сбит самолет противника", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Азербайджанская сторона располагает информацией о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

Между тем, по данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии.

В свою очередь в МИД РФ отказались комментировать информацию об участии сирийских наемников в конфликте в Нагорном Карабахе. "Не можем это комментировать", - сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Теги: #самолет #карабах #армения #азербайджан
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