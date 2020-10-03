В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров

В Луганской области спасатели продолжают тушить 7 главных очагов возгорания площадью более 20 тыс. га, один из очагов локализовали.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, авиация ГСЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершила 123 сбросы (396 тонн воды). С начала тушения пожаров 183 сбросы (646 тонн воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров погибли 8 человек, травмированы 18 человек. Считаются пропавшими без вести 4 человека. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено 2 тыс. 296 человек и 216 единиц техники, из них от ГСЧС 472 человека личного состава и 122 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8 .