События

07:50 03.10.2020

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в субботу.

Так, наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от Авдеевки. Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие вблизи Водяного.

"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельно выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил и спасатели ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская. От ВСУ к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.

Теги: #оос #сводка #украина
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