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06:30 03.10.2020

Проректор харьковского вуза требовал у предпринимателя 21 тысячу гривен за заключение договора на хранение имущества

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Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи Основянского отдела полиции под процессуальным руководства Харьковской местной прокуратуры №5 задержали проректора одного из университетов города, требовавшего у предпринимателя взятку в сумме 21 тыс.грн.

"Проректор задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным правоохранителей, проректор требовал деньги за заключение договора на ответственное временное хранение имущества предпринимателя на территории вуза.

Проректора задержали на рабочем месте сразу после получения требуемой суммы, а деньги изъяли в ходе следственных действий

 

Теги: #взятка #украина #харьков #проректор
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