В Житомирской области СБУ разоблачила преступную группировку на нелегальном экспорте древесины

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран, сообщил пресс-центр службы.

"По данным предварительного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине. Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию", - сказано в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники переправляли товар морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправное схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.

Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщницы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

С учетом пребывания иностранца за рубежом решается вопрос об объявлении его в розыск.

Продолжается досудебное расследование. Пиломатериалы стоимостью более миллиона гривен, подготовленные к вывозу за границу, находятся под арестом.