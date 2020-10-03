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04:10 03.10.2020

Замначальнице банковского отделения грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами

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Обвинительный акт в отношении заместительницы начальника Краснокутского отделения банка (Харьковская обл), подозреваемой в мошенничестве и незаконных действиях с платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. 3 ст. 190, чч. 1, 2 ст. 200 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, замначальника одного из банковских отделений в 2018 году обманным путем получила доступ к частным кабинетам интернет-банкинга. Пользуясь этим, она незаконно перечисляла деньги с кредитных карточек клиентов банка, на другие банковские счета, а также снимала их наличными. По данным следствия, от действий подозреваемой пострадали 17 клиентов банка. Общая сумма материального ущерба составляет почти 800 тыс. грн.

Теги: #харьков #замначальника #банк #украина #арест
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