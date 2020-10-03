Бывшего инспектора полиции за совершение смертельной ДТП в июне на Житомирщине будут судить

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора следственного отделения Коростенского отдела полиции Житомирского областного главка, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что 8 июня около 10 утра вблизи села Скребеличи Овручского района полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "Mitsubishi Lancer", превысил допустимую скорость и не предоставил преимущества в движении автомобилю ЗАЗ "Daewoo", которым управлял лесничий ГП "Овручский лесхоз", чем совершил столкновение транспортных средств.

"В результате ДТП погибли 24-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Daewoo" и три пассажира, а именно 1,9-летняя девочка и две женщины. Еще одна 20-летняя пассажирка ЗАЗа была госпитализирована в местную больницу с легкими телесными повреждениями, которые привели кратковременное расстройство здоровья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель "Mitsubishi Lancer" также был госпитализирован в местную больницу, а затем задержан следователями ГБР в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Согласно заключению судебно-токсикологической экспертизы в крови обвиняемого был обнаружен алкоголь в концентрации 1,06 промилле. Кроме того, установлено, что милиционер двигался со скоростью не менее 93 км/ч", - сообщили в ведомстве.

"Таким образом, бывший инспектор обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст 286 УК Украины)", - добавили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.