События

01:34 03.10.2020

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении 230 армянских танков и другой бронетехники за шесть дней боев

1 мин читать

Вооруженные силы Азербайджана за шесть дней боев уничтожили 230 танков и другой бронетехники ВС Армении.

"По состоянию на 20:00 2 октября подразделения Азербайджанской Армии уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, систем залпового огня, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, 7 складов с боеприпасами, 1 ракетный комплекс С-300", - сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.

Теги: #танки #уничтожение #карабах #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:09 02.10.2020
Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

23:09 02.10.2020
Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

23:08 02.10.2020
В непризнанном Карабахе сообщают об одном погибшем в результате обстрелов Степанакерта, ранены 11 человек

В непризнанном Карабахе сообщают об одном погибшем в результате обстрелов Степанакерта, ранены 11 человек

21:58 02.10.2020
Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

21:43 02.10.2020
Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

18:39 02.10.2020
Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране и призывает к деэскалации между Азербайджаном и Арменией

Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране и призывает к деэскалации между Азербайджаном и Арменией

15:08 02.10.2020
В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

15:07 02.10.2020
Баку заявил о разрушении большей части армянской военной инфраструктуры в Карабахе

Баку заявил о разрушении большей части армянской военной инфраструктуры в Карабахе

02:02 02.10.2020
США призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня – Помпео

США призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня – Помпео

15:20 01.10.2020
В Нагорном Карабахе под обстрел попали иностранные журналисты, есть раненые, сообщают местные власти

В Нагорном Карабахе под обстрел попали иностранные журналисты, есть раненые, сообщают местные власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя

Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

ЕС утвердил санкции против Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

США продолжат принимать меры в отношении тех, кто подрывает демократию в Беларуси

ЦИК рекомендует теркомиссиям использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

В Луганской области авиация ГСЧС сбросила почти 650 т воды

СНБО через полгода планирует поставить на учет пользователей соцсети "ВКонтакте"

Во Франции за сутки выявили более 12 тыс. заражений COVID-19, что ниже предыдущих показателей

Джонсон вновь возложил на ЕС ответственность за торговую сделку

В ВСУ опровергают информацию о необходимости сбора денег на закупку теплого обмундирования и обуви для снайперов

Время на переговоры Британии и ЕС о будущих отношениях на исходе, ряд вопросов не решен, напоминают в Лондоне

Зеленский пожелал Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА