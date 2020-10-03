Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении 230 армянских танков и другой бронетехники за шесть дней боев

Вооруженные силы Азербайджана за шесть дней боев уничтожили 230 танков и другой бронетехники ВС Армении.

"По состоянию на 20:00 2 октября подразделения Азербайджанской Армии уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, систем залпового огня, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, 7 складов с боеприпасами, 1 ракетный комплекс С-300", - сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.