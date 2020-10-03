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00:37 03.10.2020

США продолжат принимать меры в отношении тех, кто подрывает демократию в Беларуси

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США продолжат принимать меры в отношении тех, кто подрывает демократию в Беларуси

Вашингтон будет использовать все возможные способы для привлечения к ответственности тех, кто подрывает демократические принципы в Беларуси, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"США будут использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто намерен подорвать демократию", - написал Помпео в своем твиттере.

Он подчеркнул, что госдепартамент приветствует решение Минфина США о введении санкций в отношении ряда белорусских официальных лиц.

"Мы приветствуем санкции Министерства финансов США в отношении официальных лиц белорусского режима за их роль в фальсификации президентских выборов 9 августа и последующем жестоком подавлении (протестов - ИФ)", - заявил Помпео.

В пятницу Минфин США сообщил, что Вашингтон вводит санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Белоруссии.

Всего под санкции попали восемь человек, и в частности, среди них - глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Согласно заявлению Минфина США, в соответствии с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем США "собственность и имущественные интересы вышеуказанных лиц и организаций, которыми прямо или косвенно владеет любой из них".

Министерство отмечает, что действия Вашингтона предприняты "в координации с международными партнерами - Соединенным Королевством, Канадой и Европейском союзом для того, чтобы продемонстрировать солидарность международного сообщества в поддержке белорусского народа, (выступающего - ИФ) против обманных и жестоких действий со стороны правительства Беларуси".

Ранее в пятницу дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц утвердил Совет ЕС. В санкционный список в общей сложности включены 40 человек, в том числе вышеперечисленные лица. Их в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.

29 сентября санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели Великобритания и Канада. При этом, под их санкции попали президент страны Александр Лукашенко и его сын Виктор.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Вскоре после этой церемонии ряд стран заявили о непризнании его законным президентом Беларуси.

Теги: #помпео #сша #меры #беларусь
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