Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба в телеграм-канале.

"Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. О предоставлении военной помощи со стороны Украины какой-то из сторон конфликта не может быть и речи", - заявил Зеленский во время общения с журналистами в Черновцах.