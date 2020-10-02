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21:58 02.10.2020

Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

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Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба в телеграм-канале.

"Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. О предоставлении военной помощи со стороны Украины какой-то из сторон конфликта не может быть и речи", - заявил Зеленский во время общения с журналистами в Черновцах.

Теги: #зеленский #украина #армения #азербайджан
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