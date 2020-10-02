Во Франции за сутки выявили более 12 тыс. заражений COVID-19, что ниже предыдущих показателей

Во Франции за последние сутки диагностировали 12 тыс. 148 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны.

Британское издание The Guardian отмечает, что пятничные показатели ниже предыдущих за последние дни. Так накануне во Франции выявили 13 тыс. 970 случаев коронавируса, а 24 сентября в стране зафиксировали рекордно высокий суточный прирост - более 16 тыс. случаев.

Кроме того, в пятницу зарегистрировали 136 случаев летального исхода инфицированных.

В больницу поступили 106 новых пациентов, таким образов число госпитализированных увеличилось до 6758. Еще 11 заболевших поступили в палаты интенсивной терапии, где в общей сложности находятся 1276 инфицированных.

Всего во Франции с начала пандемии выявили более 589,6 тыс. случаев коронавируса, причем число скончавшихся с коронавирусом превышает отметку в 32 тыс.

В четверг министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что в Париже могут ввести режим "повышенной готовности" закрыть с понедельника все бары и рестораны в случае, если за предстоящие выходные ситуация не изменится в лучшую сторону.

"Нам нужно несколько дней, чтобы подтвердить тенденции (усиления распространения вируса - ИФ), но если они подтвердятся, у нас не будет иного выбора, кроме как ввести режим максимальной готовности с понедельника", - цитируют западные СМИ слова Верана.

Веран отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой, режим повышенной готовности на следующей неделе могут ввести в городах Лилль, Лион, Гренобль, Тулуза и Сент-Этьен.

По данным СМИ, власти страны заявили, что предпримут любые необходимые меры для того, чтобы избежать очередного введения режима чрезвычайной ситуации, в связи с которым в стране вновь вступит в силу общенациональный карантин.

28 сентября в Париже и еще более чем 10 городах Франции начали действовать новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, вступил в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки.

Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.