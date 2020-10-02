События

20:54 02.10.2020

Джонсон вновь возложил на ЕС ответственность за торговую сделку

2 мин читать
Джонсон вновь возложил на ЕС ответственность за торговую сделку

Евросоюз несет ответственность за то, чтобы разблокировать торговую сделку и избежать "жесткого Brexit" в конце года, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я надеюсь, что мы заключим сделку, но это зависит от наших друзей", - сказал Джонсон в эфире BBC после того, как обе стороны завершили серию переговоров.

Премьер считает, что ЕС может заключить с Британией такую же торговую сделку, как и с Канадой.

"Мы являлись членами ЕС в течение 45 лет. Все зависит только от них", - добавил он.

Джонсон неоднократно отказывался продлевать так называемый переходный период, несмотря на сжатые сроки переговоров и сбои, вызванные вспышкой коронавируса.

Планируется, что Великобритания и ЕС должны до конца 2020 года разработать соглашение, которое будет регулировать отношения между сторонами после Brexit. Однако все последние раунды переговоров не принесли существенных успехов.

Между тем накануне Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, "это первый этап процедуры о нарушении законодательства".

Соглашение о Brexit было ратифицировано как ЕС, так и Великобританией. Оно вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом.

После публикации правительством Великобритании проекта закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства 9 сентября 2020 года заместитель председателя ЕК Марош Шефчович созвал внеочередное заседание совместного комитета ЕС-Великобритания, чтобы выслушать объяснения британского правительства о его намерениях, вызывающих серьезные опасения ЕС. Заседание состоялось 10 сентября в Лондоне.

Теги: #ес #brexit #британия #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 02.10.2020
Время на переговоры Британии и ЕС о будущих отношениях на исходе, ряд вопросов не решен, напоминают в Лондоне

Время на переговоры Британии и ЕС о будущих отношениях на исходе, ряд вопросов не решен, напоминают в Лондоне

20:11 02.10.2020
Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

19:46 02.10.2020
Совместное соглашение лидеров Украины и ЕС по итогам саммита 6 октября зафиксирует прогресс по приоритетным вопросам взаимоотношений – замглавы ОП

Совместное соглашение лидеров Украины и ЕС по итогам саммита 6 октября зафиксирует прогресс по приоритетным вопросам взаимоотношений – замглавы ОП

17:32 02.10.2020
ЕС утвердил санкции против Беларуси

ЕС утвердил санкции против Беларуси

15:49 02.10.2020
Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

01:02 02.10.2020
Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта

Пашинян и советник президента США по вопросам нацбезопасности О'Брайен обсудили по телефону обстановку в зоне карабахского конфликта

19:08 01.10.2020
Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

15:41 01.10.2020
Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

14:13 01.10.2020
ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

13:32 01.10.2020
Еврокомиссия уведомила Лондон о нарушении им обязательств по Brexit

Еврокомиссия уведомила Лондон о нарушении им обязательств по Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

ЕС утвердил санкции против Беларуси

Начата процедура выдачи тел погибших в катастрофе Ан-26 в Чугуеве – ГБР

Глава "Нафтогаза" заболел COVID-19

За полностью утраченное жилье в результате пожаров в Луганской области пострадавшим выплатят по 300 тыс. грн, семьям погибших - 200 тыс. грн – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции за сутки выявили более 12 тыс. заражений COVID-19, что ниже предыдущих показателей

В ВСУ опровергают информацию о необходимости сбора денег на закупку теплого обмундирования и обуви для снайперов

Зеленский пожелал Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

Кернес получил отрицательный тест на COVID-19, утверждает Фукс

"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

НКРЭКУ расформировала департамент стратегического развития и планирования

Во Львовской области заполненность стационаров для пациентов с коронавирусом остается на уровне 48-49%

Министр обороны Украины в Люблине обсудил с литовским и польским коллегами приоритеты оборонного сотрудничества и ситуацию Восточной Европе

Резников пригласил гендиректора МАГАТЭ посетить Украину в 2021 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА