Джонсон вновь возложил на ЕС ответственность за торговую сделку

Евросоюз несет ответственность за то, чтобы разблокировать торговую сделку и избежать "жесткого Brexit" в конце года, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я надеюсь, что мы заключим сделку, но это зависит от наших друзей", - сказал Джонсон в эфире BBC после того, как обе стороны завершили серию переговоров.

Премьер считает, что ЕС может заключить с Британией такую же торговую сделку, как и с Канадой.

"Мы являлись членами ЕС в течение 45 лет. Все зависит только от них", - добавил он.

Джонсон неоднократно отказывался продлевать так называемый переходный период, несмотря на сжатые сроки переговоров и сбои, вызванные вспышкой коронавируса.

Планируется, что Великобритания и ЕС должны до конца 2020 года разработать соглашение, которое будет регулировать отношения между сторонами после Brexit. Однако все последние раунды переговоров не принесли существенных успехов.

Между тем накануне Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, "это первый этап процедуры о нарушении законодательства".

Соглашение о Brexit было ратифицировано как ЕС, так и Великобританией. Оно вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом.

После публикации правительством Великобритании проекта закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства 9 сентября 2020 года заместитель председателя ЕК Марош Шефчович созвал внеочередное заседание совместного комитета ЕС-Великобритания, чтобы выслушать объяснения британского правительства о его намерениях, вызывающих серьезные опасения ЕС. Заседание состоялось 10 сентября в Лондоне.