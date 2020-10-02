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20:41 02.10.2020

Время на переговоры Британии и ЕС о будущих отношениях на исходе, ряд вопросов не решен, напоминают в Лондоне

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Время на переговоры Британии и ЕС о будущих отношениях на исходе, ряд вопросов не решен, напоминают в Лондоне

Лондон обеспокоен тем, что время на выработку соглашения о будущих отношениях Великобритании с ЕС после Brexit истекает уже в середине октября, однако ряд вопросов до сих пор не урегулированы, заявил в пятницу главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост.

"Я обеспокоен тем, что осталось очень мало времени на решение этих вопросов в преддверии саммита ЕС 15 октября", - приводит его слова западные СМИ.

Он отметил, что после недели переговоров с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье между сторонами остаются "постоянные серьезные расхождения". По словам Фроста, хотя по многим пунктам соглашения о будущих отношениях стороны добились успехов, но в сфере обеспечения честной конкуренции и государственных субсидий наблюдается "ограниченный прогресс", а по тематике рыболовства продвижение вперед невозможно без изменения позиции ЕС.

Он уточнил, что соглашение Лондона и Брюсселя уже возможно в сферах торговли товарами и услугами, транспорта и энергетики.

Планируется, что Великобритания и ЕС должны до конца 2020 года разработать соглашение, которое будет регулировать отношения между сторонами после Brexit. Однако все последние раунды переговоров не принесли существенных успехов.

Между тем накануне Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit.

Соглашение о Brexit было ратифицировано как ЕС, так и Великобританией. Оно вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом.

После публикации правительством Великобритании проекта закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства 9 сентября 2020 года заместитель председателя ЕК Марош Шефчович созвал внеочередное заседание совместного комитета ЕС-Великобритания, чтобы выслушать объяснения британского правительства о его намерениях, вызывающих серьезные опасения ЕС. Заседание состоялось 10 сентября в Лондоне.

Шефчович заявил, что, если законопроект будет принят, это станет серьезным нарушением соглашения о выходе и международного права. Он призвал правительство Великобритании отозвать эти меры в кратчайшие сроки, в любом случае до конца сентября.

Теги: #соглашение #ес #время #британия
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