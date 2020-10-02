В ВСУ опровергают информацию о необходимости сбора денег на закупку теплого обмундирования и обуви для снайперов

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявляют, что состояние обеспечения снайперских подразделений находится на должном уровне и военнослужащие не нуждаются в дополнительной помощи.

"В последнее время в отдельных средствах массовой информации и на интернет-ресурсах распространяется информация с призывами к гражданам Украины по сбору денежных средств на закупку теплого обмундирования и обуви для военнослужащих-снайперов. С целью недопущения некорректного понимания ситуации, попыток манипуляции общественным мнением предоставляем разъяснения по обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что на сегодняшний день личный состав всех без исключения снайперских подразделений Сухопутных войск ВСУ полностью обеспечен надлежащим вещевым имуществом, в том числе теплым зимним и необходимым инвентарным имуществом.

"Вместе с тем, группой подготовки снайперов командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины проводится постоянная работа по совершенствованию как системы подготовки снайперов, так и экипировки с учетом стандартов НАТО и опыта АТО/ООС.

Так, были разработаны предложения о внесении изменений в нормы обеспечения снайперов. Согласно этим нормам служебный одежда, предметы экипировки, оружие и снаряжение снайпера будут соответствовать стандартам НАТО.

"Сформирована потребность и спланирован соответствующий финансовый ресурс. Закупку этого имущества спланировано начать уже в конце текущего года и продолжить в течение 2021 года, а обеспечение будет осуществляться после прохождения военнослужащими-снайперами соответствующей профессиональной подготовки в школе снайперов Сухопутных войск ВС Украины и получения сертификата снайпера. Таким образом, реальное состояние обеспечения снайперских подразделений находится на должном уровне и не нуждается в дополнительной помощи", - указано в сообщении.