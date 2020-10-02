Зеленский пожелал Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании Трамп скорейшего выздоровления от COVID-19.

"COVID-19 является огромным вызовом для всего мира. Дональд Трамп и Мелания Трамп, держитесь! Желаю быстрого и полного выздоровления!", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

Позже руководитель предвыборного штаба Трампа Марк Медоуз сообщил, что у президента США наблюдаются "легкие симптомы" коронавируса.

Западные СМИ отмечают, что в течение последней недели американский лидер встречался с десятками людей. К тому же он посетил благотворительное мероприятие в Нью-Джерси, несмотря на то, что у его советницы Хоуп Хикс на тот момент был диагностирован COVID-19.