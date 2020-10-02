Кернес получил отрицательный тест на COVID-19, утверждает Фукс

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, который находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", получил отрицательный тест на COVID-19, утверждает бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, в пятницу утром Харьковский горсовет распространил заявление с опровержением сообщений о смерти Кернеса, появившихся накануне в соцсетях и местных пабликах.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.